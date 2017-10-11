سوريا.. محادثات لإخراج مدنيين الرقة المحاصرين

بعد العديد من الندداءات والتحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة محذرة من مصير الآلاف من المدنيين العالقين في بعض المناطق المتبقة تحت سلطة #داعش في الرقة، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مساء الثلاثاء، أن مسؤولين محليين وشيوخ عشائر سوريين، بدأوا يقودون محادثات لتأمين ممرات آمنة لخروج المدنيين من أجزاء في الرقة يسيطر عليها تنظيم داعش.

وأوضح التحالف في بيانه أن شيوخ عشائر محليين من مجلس #الرقة المدني يقودون المحادثات لتحديد أفضل الطرق لتمكين المدنيين من مغادرة المدينة، لكنه لم يفصح عن الجهة التي يتحاورون معها.

وقال مدير العمليات في التحالف جوناثان براغا في البيان، إن مسؤولية التحالف تكمن في القضاء على التنظيم مع الحفاظ على أرواح المدنيين إلى أقصى حد ممكن، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير من القتال الشاق في المدينة.

