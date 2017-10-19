دي ميستورا يبحث في موسكو مناطق خفض التوتر السورية

التقى موفد #الأمم_المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي #ميستورا في موسكو، وزير الدفاع الروسي سيرغي #شويغو في إطار جهود التوصل إلى تسوية سياسية في #سوريا.

وجرى خلال الاجتماع بحسب الوزارة بحث احتمالات الانتقال من مناطق خفض التوتر إلى تسوية سياسية أكثر استقرارا في سوريا.

شويغو، من جهته، اعتبر أنه يجب تمديد هذه المحادثات وفقا لصيغة #استانا، قبل موعد عقد الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد.

هذا وتتجه كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى مواجهة دبلوماسية محتلمة في مجلس الأمن على خلفية مساعي تمديد مهمة لجنة التحقيق المكلفة بتحديد مسؤولية الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وتصر موسكو على ربط قرار تمديد المهمة بنتائج تقرير اللجنة المقبل، فيما تضغط الولايات المتحدة عبر مندوبتها في مجلس الأمن نيكي هايلي للتصويت على تمديد مهام اللجنة الأممية قبل صدور التقرير.

وتدور هذه المساعي في وقت تسود مخاوف من إقدام روسيا على استخدام حق النقض "فيتو" لوقف مشروع القرار، وبالتالي إغلاق التحقيق في هجمات الغاز الدامية في سوريا.