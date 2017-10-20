قوات النظام السوري تصل أكبر حقل نفطي في دير الزور

تمكنت قوات النظام السوري، الخميس، من السيطرة على كامل بلدة ذيبان الواقعة في الضفة الشرقية لنهر #الفرات، والتي تبعد عدة كيلومترات عن حقل العمر النفطي الذي يعد أكبر حقل نفطي في #سوريا، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد، اليوم الجمعة، إلى أن سيطرة النظام على منطقة ذيبان جاءت بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال. وأضاف أن الاشتباكات انتقلت إلى أطراف حقل العمر النفطي.

إلى ذلك، أفاد المرصد بمقتل 16 مدنياً على الأقل بينهم أطفال، الخميس، بغارات جوية شنتها على الأرجح طائرات روسية على محافظة #دير_الزور شرق سوريا.

وأوضح أن المدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون عبور نهر الفرات قرب مدينة البوكمال.

وتدور في محافظة دير الزور النفطية عمليتان منفصلتان لطرد تنظيم #داعش بقيادة #قوات_سوريا_الديمقراطية من جهة والقوات الموالية للنظام السوري من جهة أخرى.

يذكر أن سوريا تشهد نزاعًا دامياً تسبب منذ اندلاعه منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 330 ألف شخص وبدمار كبير في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

