الشبكة السورية: 400 مدني قضوا في حصار الغوطة

قضى نحو 400 مدني نصفهم أطفال في الغوطة الشرقية نتيجة نقص المواد الغذائية والطبية منذ بداية الحصار على المنطقة قبل 5 سنوات وفقاً لتقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

واعتبر التقرير أن حصار غوطة دمشق الشرقية يعتبر شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية على ما لا يقل عن 350 ألف مدني لا يزالون محاصرين على الرغم من اتفاقية خفض التَّصعيد مع #روسيا التي وقعت في القاهرة.

ونصت الاتفاقية التي وضعت حدا للقتال بين قوات النظام والمعارضة على دخول المساعدات بشكل دوري لكن ما حدث هو إدخال 4 قوافل مساعدات فقط مزودة بكميات محدودة من الأغذية ثم توقف ذلك لتعود المعاناة مرة أخرى وبشكل أكثر قساوة ما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

وذكر التقرير أن استمرار هذه الانتهاكات يؤكد رغبة #النظام_السوري في إفشال أي اتفاق لخفض التَّصعيد مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم بحق المدنيين.