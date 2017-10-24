روسيا تعرقل تمديد عمل لجنة التحقيق بالكيماوي السوري

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، ضد مشروع قرار أميركي من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق حول استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وبحسب "فرانس برس" هي المرة التاسعة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل قرار يستهدف حليفها السوري.

وأفاد مراسل "الحدث" أن موسكو حاولت عرقلة تقديم اللجنة لنتيجة التحقيق في مدينة #خان_شيخون السورية.

وتشكل التحقيق، الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم آلية التحقيق المشتركة، بالإجماع من دول مجلس الأمن الدولي وعددها 15 في 2015 وجرى تجديد تفويضه عاما آخر في 2016.

وامتنعت الصين عن التصويت بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا في رفض التجديد فيما صوتت 11 دولة لصالحه.

