مسلحي داعش يفرون من القائم العراقية إلى البوكمال السورية

بدأت "خلافة" داعش المزعومة تتهاوى، لا سيما مع دخول التنظيم فصوله الأخيرة في العراق، إثر استعادة القوات العراقية الجمعة آخر معاقله الرئيسية بعد سيطرتها على القائم الحدودية، فضلاً عن خسارته دير الزور في سوريا أيضاً.

ويبدو أن عناصر التنظيم باتوا محاصرين في مناطق "محددة" ومعدودة، ولم يعد أمامهم سوى الفرار من منطقة إلى أخرى.

وفي هذا السياق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسلحين تابعين لداعش عبروا إلى منطقة البوكمال الحدودية مع العراق بعد انسحاب التنظيم من منطقة القائم، ونقل عن مصادر وصفها بالموثوقة أن المسلحين عبروا على متن آليات وعربات وصلت إلى مناطق سيطرة التنظيم في سوريا.

يذكر أنه في سوريا لم يتبق للتنظيم سوى تواجد محدود في بعض المدن الصغيرة الواقعة على ضفتي الفرات وصولاً إلى البوكمال إضافة للمناطق الصحراوية المكشوفة في شرق سوريا وهي مساحات لا تشكل سوى عشرة في المائة من إجمالي مساحة سوريا.

أما على الجبهة العراقية، فقد خسر التنظيم معبر حصيبة الحدودي مع سوريا، وبهذا يكون التنظيم قد خسر طريق الوصل الأخير مع سوريا، حيث اقتحمت القوات العراقية المشتركة الجمعة مركز مدينة القائم وسيطرت على بضعة أحياء جنوب وشرق وغرب المدينة.

ولم يبق للتنظيم في العراق سوى قضاء راوة فقط وبعض المناطق الصحراوية بين محافظتي نينوى والأنبار غرب البلاد وهي مناطق لاتمثل سوى خمسة في المئة من مساحة العراق.