العفو الدولية: نظام الأسد ارتكب جرائم حرب عبر الحصار

أعلنت منظمة العفو الدولية ان حصار النظام السوري للمدنيين قبل التوصل الى اتفاقات مصالحة مع المعارضة يشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.



وقالت المنظمة في تقرير انها حللت أربع اتفاقات محلية سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف اجبار المدنيين على ترك منازلهم.

وقال التقرير إن عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل قوات النظام هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وتشكل جرائم ضد الانسانية.

واوضح التقرير ان قوات النظام ارتكبت جائم حرب جراء حصارها لداريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص، كما ارتكتب فصائل مُعارضة ايضا جرائم عبر حصارها لكفريا والفوعة، وهجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.