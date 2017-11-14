أميركا: التحالف سيغادر سوريا بنجاح مفاوضات جنيف

أعلن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أن #التحالف_الدولي لن يغادر #سوريا طالما أن مفاوضات جنيف للسلام برعاية الأمم المتحدة لم تحرز تقدماً.

وقال ماتيس، في تصريحات من البنتاغون، إن التحالف لن يغادر في الحال، مؤكداً أنه سينتظر إحراز تقدم في مفاوضات جنيف المقبلة.

كما أشار إلى أن مهمة قوات التحالف هي القضاء على تنظيم #داعش وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، موضحاً أن القوات الأميركية ستقاتل عناصر "داعش" طالما يريدون القتال.

من جهة أخرى، واستجابة لطلب المعارضة السورية، تستضيف الرياض في الفترة من 22 إلى 24 من الشهر الحالي اجتماعاً موسعاً للمعارضة يهدف إلى التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.