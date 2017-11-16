تركيا: الوحدات الكردية بالرقة تريد غزو المنطقة

صرح وزير الخارجية التركي مولود #تشاويش_أغلو ، الخميس، أن التطورات في #الرقة تظهر أن وحدات حماية الشعب السورية الكردية تعمل لغزو المنطقة وليس لقتال #داعش، بحسب تعبيره.

ويأتي التصريح التركي وسط تنامي بعض الاتهامات لتلك القوات بانتهاج التجنيد القسري، وازعاج بعض القبائل العربية، حتى بعض الاتهامات ذهبت إلى التهجير القصري للسكان العرب.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم عدة فصائل كردية وعربية ومن بينها وحدات حماية الشعب (التي تقودها عسكرياً) إلى جانب الحلفاء العرب والمستشارين الأميركيين وطائرات التحالف المقاتلة تمكنوا الشهر الماضي من طرد داعش من مساحات شاسعة من الأرض منها مدينة الرقة معقلها الرئيسي السابق في سوريا.

وأقامت وحدات حماية الشعب الكردية وحلفاؤها السياسيون مناطق حكم ذاتي في الشمال السوري وتسيطر الآن على نحو ربع سوريا.

وقد أغضب نفوذها تركيا التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا منذ عقود على الأراضي التركية.