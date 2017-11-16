النظام السوري يكثف حملته على الغوطة الشرقية بغطاء روسي

كثفت قوات #النظام_السوري وبغطاء جوي روسي قصفها الجوي على مدن وبلدات #الغوطة_الشرقية في ريف دمشق، وذلك بعد محاولة من فصائل معارضة اقتحام قاعدة عسكرية للنظام في بلدة حرستا.

يقود النظام السوري حملة شرسة بدعم من #الطيران_الروسي على الغوطة الشرقية منذ يومين عقب هجوم شنته فصائل معارضة على موقع إدارة المركبات في بلدة حرستا.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى ارتفاع عدد الغارات والقذائف والصواريخ إلى أكثر من 500، مستهدفة كلا من دوما ومدينة عربين ومسرابا وكفربطنا وحزة ومناطق قرب مديرا وحمورية ومزارع الأشعري في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

كما ذكر المرصد أن دوي انفجارات سُمع في ضواحي العاصمة دمشق ناجمة عن سقوط قذائف على ضاحية جرمانا التي تسيطر عليها قوات النظام، ردا على الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام في الغوطة الشرقية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات النظام استهدفت مستودع مساعدات غذائية في دوما بعد ثلاثة أيام على دخول قافلة مساعدات إلى المدينة التي تعاني أزمة إنسانية حادة.

ما دعا الأمم المتحدة لدق ناقوس الخطر حول تدهور الأوضاع الإنسانية في الغوطة والتحذير من مجاعة تلوح في الأفق إذا لم تصل المساعدات للمنطقة بشكل عاجل.