قمة تركية روسية إيرانية حول سوريا في سوتشي

قالت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية إن #تركيا و #روسيا و #إيران ستعقد قمة لمناقشة التطورات في #سوريا الأسبوع المقبل في منتجع #سوتشي الروسي.



وأضافت أن الدول الثلاث ستناقش وقف إطلاق النار الحالي في سوريا يوم 22 نوفمبر.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق الخميس أن القمة الثلاثية ستعقد الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا وإيران هي الدول الضامنة لعملية التسوية السياسية وإرساء الأمن والاستقرار في سوريا.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ الخميس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري "مفاوضات هامة" مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني لبحث مفاوضات أستانا وعملية الانتقال السياسي في #سوريا ، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئيس التركي ابراهيم كالين إن أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني سيتبادلون خلال هذه القمة "وجهات النظر حول التقدم المتعلق بخفض العنف في سوريا الذي أتاحته اجتماعات استانا، والأنشطة في إطار مناطق خفض التوتر".



