أيام دامية بالغوطة الشرقية.. غارات النظام تحصد 46 قتيلا

تعيش الغوطة شرق دمشق أياماً دامية، بحسب ما أفاد، السبت، المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولا تزال المعارك متواصلة مستكملة يومها الرابع، مع استمرار عمليات الاستهداف المتلاحقة لمدن وبلدات فيها، ما رفع حصيلة القتلى إلى أكثر من 46 قتيلاً.

وأفاد المرصد باستمرار الاشتباكات العنيفة خلال ليل الجمعة- السبت بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها وقوات الدفاع الوطني من جانب، ومقاتلي حركة أحرار الشام الإسلامية من جانب آخر، بالقرب من مدينة حرستا، حيث تتركز الاشتباكات العنيفة على محاور داخل إدارة المركبات وفي محيطها، وسط استهدافات متبادلة على نقاط التماس بينهما.

كما نفذت طائرات النظام غارات على مناطق في مدينتي حرستا التي تسيطر عليها حركة أحرار الشام، وعربين التي يسيطر عليها فيلق الرحمن، بالتزامن مع غارات طالت مناطق في بلدة مديرا القريبة من إدارة المركبات.