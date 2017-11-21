الأسد في روسيا مستعدا للتسوية السياسية

أعلن الكرملين الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى برئيس النظام السوري بشار الأسد الاثنين في سوتشي، وبحثا المبادئ الأساسية لتنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين أبلغ الأسد أن تسوية سياسية سلمية في سوريا، تعتبر قضية رئيسية بعد انتهاء الحرب. وقد تباحثا في بالمبادئ الأساسية لتنظيم تلك العملية السياسية للتسوية، وذلك بعد أن أوقعت الحرب ما لا يقل عن 300 ألف قتيل.

ونقل عن بوتين قوله: "المهم الآن الانتقال إلى العملية السياسية".

كما أوضح أن روسيا تعول على مشاركة الأمم المتحدة بشكل فعال في المرحلة النهائية من التسوية في سوريا.

إلى ذلك، أشار بوتين إلى أن مبعوثه الخاص سيشرف على اجتماعات المعارضة السورية في الرياض يومي 22 و23 نوفمبر.

وهنأ الرئيس الروسي الأسد على "النتائج التي حققتها سوريا في مكافحة الإرهاب" بحسب تعبيره.

في حين قال الأسد بحسب ما أفاد الكرملين: إن ثمة حاجة لدعم روسيا لضمان عدم تدخل دول أخرى في الحوار بين السوريين".

