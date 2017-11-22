الجبير: لا حل للأزمة السورية إلا على أساس اعلان جنيف1

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمة ترحيبية الأربعاء إبان افتتاح مؤتمر الرياض للمعارضة السورية على وقوف المملكة العربية #السعودية إلى جانب الشعب السوري اكما كانت دوماً لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل.

وشدد في كلمته أمام الوفود المشاركة، بحضور الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على أن هذا الاجتماع يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية.

وأضاف أن لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254

إلى ذلك، توجه للمشاركين السوريين قائلاً:" أنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب العزيز، وتحقيق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد"

وتابع قائلاً:" الشعب السوري في كل مكان ينظر إليكم بأمل وينتظر منكم نتائج ملموسة لتحقيق تطلعاته".

دي ميستورا يدعو لتشكيل وفد موحد للمعارضة

من جهته، قال المبعوث الأممي، دي ميستورا، إنه لا بد من وضع مستقبل سوريا أولاً، مضيفاً "لا بد من الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن".

وأوضح أنه خلال بضعة أيام سيوضع إطار للعملية السياسية في سوريا. وتابع "نريد وفدا قويا للمعارضة السورية في جنيف، وعلى وفد المعارضة أن يشمل كافة الأطراف الممثلة للشعب".