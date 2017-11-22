بوتين: التسوية في سوريا تتطلب تنازلات حتى من النظام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر لقاء جمعه الأربعاء بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحتني إن إضفاء اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية في سوريا سيكون في إطار عملية جنيف، مضيفاً أنه من الضروري إعطاء قوة دفع لتسوية بين الطوائف في سوريا على أساس قرار للأمم المتحدة.

ولفت إلى التسوية السلمية بسوريا ستتطلب توافقا وتنازلات من كل المشاركين بمن فيهم النظام السوري.

وقال :" وصلنا الآن إلى مرحلة جديدة تتيح البدء في تسوية سياسية بسوريا

كما اعتبر أن روسيا وإيران وتركيا تمكنت من "تجنيب سوريا الانهيار"

وعقد رؤساء روسيا وتركيا وإيران، قمة الأربعاء، في سوتشي ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية، بعد أن اقتربت محاربة تنظيم "داعش" من نهايتها.

يذكر أن الرئيس التركي أعلن الثلاثاء أن القمة الثلاثية بين الدول الضامنة للهدنة في سوريا، ستكون مصيرية لمستقبل البلد والمنطقة.



