جمال سليمان يطالب النظام السوري باجراءات بناء ثقة

طالب نائب رئيس هيئة المفاوضات السورية جمال سليمان في مقابلة مع "الحدث" مساء السبت، النظام السوري بإجراءات بناء ثقة كإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار وإيصال المساعدات إلى المدنيين.

واضاف سليمان أن الأولوية في مفاوضات جنيف المقبلة هي للمرحلة الانتقالية وآلياتها التنفيذية..

وأعلن جمال سليمان، أن أهم إنجازات #مؤتمر_الرياض هو توحيد المجموعات المختلفة في المعارضة السورية في وفد واحد وفقاً لمرجعية واضحة وهي أنه لا حل للأزمة من غير القرارات الدولية.

وأشار سليمان، إلى أنه من حق المعارضة أن تناقش كافة القضايا في جنيف 8، بما في ذلك ملف الرئاسة.

كما لفت إلى أن وفد المعارضة سيضم مجموعات دعم، وأن المفاوضات ستكون طويلة ومعقدة، وستضم ملفات الدستور والانتخابات والملفات العسكرية، إضافة إلى الملف السياسي.

وأضاف سليمان أن الأولوية في مفاوضات جنيف المزمع عقدها في 28 نوفمبر هي للمرحلة الانتقالية وآلياتها التنفيذية، مشدداً في الوقت ذاته على أن إجراءات بناء الثقة كإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار وإيصال المساعدات ستكون على طاولة البحث.

