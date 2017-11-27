المحاميد: جزء من الهيئة العليا تمسك بمواقف متشددة

اعتبر نائب رئيس هيئة المفاوضات السورية خالد المحاميد أن الأزمة في سوريا لن تنتهي إلا بحل سياسي شامل وعادل.

ورجّح المحاميد في مقابلة مع الحدث مساء الأحد أن يعقد #مؤتمر_سوتشي في شهر يناير المقبل، مشيراً إلى أنه سينعقد لمرة واحدة فقط.

ورداً على سؤال حول انقلابات حصلت بين أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات سابقاً، وبين جزء من المعارضة على أخرى، أكد المحاميد أن الأمر غير دقيق، قائلاً إن جزء من الهيئة السابقة تمسك بعوائق وببعض المواقف المتشددة والشروط المسبقة لذلك كان هنالك قرار من قبل #المعارضة_السورية بتوسيع الهيئة التفاوضية لتشمل جميع الأطياف.

كما لفت إلى الدور الكبير الذي لعبته السعودية، متمثلة بوزير الخارجية عادل #الجبير الذي شارك على مدى يومين ولساعات في المفاوضات التي جرت في الرياض يومي الخميس والجمعة الماضيين، حتى وصلنا إلى "منصة سوريا" التي ستشارك في مفاوضات جنيف 8 في 28 نوفمبر.

إلى ذلك، أوضح وجود 6 مكونات داخل الهيئة العليا (مستقلون، الائتلاف هيئة التنسيق، الفصائل العسكرية، ومنصتي موسكو والقاهرة)، مشدداً على أن تشكيل الهيئة جرى بانتخابات حرة ونزيهة دون ضغوط خارجية، لافتاً إلى أن لا أحد من تلك المكونات يمكنه الاستئثار بالقرار داخل الهيئة لا سيما أن عليه أن يحصل على 26 صوتا من أصل 36 .

يذكر أن قوى المعارضة السورية كانت اجتمعت في الرياض، الخميس والجمعة الماضيين، واتفقت على إرسال وفد موحد برئاسة نصر الحريري إلى محادثات جنيف 8.