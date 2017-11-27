تركيا: أميركا تخدع العالم إن لم توقف تسليح أكراد سوريا

وصفت #تركيا، الاثنين، الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين رجب طيب #أردوغان والأميركي دونالد #ترمب ب "نقطة التحول" في العلاقات المتوترة بين البلدين، إلا أنها أضافت أن على واشنطن أن تفي بوعدها بالكف عن تزويد المقاتلين الأكراد السوريين بالسلاح.

وقال بكير بوزداج، نائب رئيس الوزراء التركي في مقابلة مع القناة 24، إن الولايات المتحدة ستخدع العالم إن هي لم توقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالسلاح.

وكان #البيت_الأبيض قد نقل، الجمعة، عن ترمب قوله إنه أبلغ أردوغان بأن واشنطن تجري تعديلات فيما يتعلق بالدعم العسكري للشركاء على الأرض في سوريا.





