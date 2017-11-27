سوريا.. 89 قتيلا جراء القصف على الغوطة ودير الزور

ارتفع عدد القتلى جراء الغارات الروسية على قرية الشعفة بريف دير الزور الى ثلاثة وخمسين مدنيا بينهم واحد وعشرون طفلا، بحسب ما افاد المرصد السوري.

واستهدفت الطائرات الروسية في وقت سابق القرية المحاذية للضفة الشرقية لنهر الفرات. كما قتل ثمانية مدنيين آخرون بقصف جوي لطائرات حربية يرجح أنها روسية على بلدة حسرات في ريف البوكمال.

من جهتها اعلنت وزارة الدفاع الروسية، ان ست قاذفات بعيدة المدى قصفت مواقع لتنظيم داعش في وادي نهر الفرات بمحافظة دير الزور، مشيرة الى ان المقاتلات انطلقت من قاعدة جوية على الأراضي الروسية ودمرت جميع الأهداف المحددة، بحسب بيان لها.

وفي الغوطة الشرقية، قُتل 36 شخصا وجرح العشرات بقصف للنظام على مدن وبلدات عدة في الغوطة يفترض أنها مشمولة باتفاق خفض التصعيد.

المرصد السوري لحقوق الانسان قال إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لوجود عدد كبير من المصابين ووصفت جروح البعض بالخطيرة.

القتلى - وفق المرصد السوري- توزعوا على بلدات مسرابا ومديرا ودوما وحرستا، إثر الغارات الجوية لمقاتلات الأسد.



حصيلة القتلى ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين في الغوطة الشرقية، لتبلغ مئة وثلاثة وعشرين قتيلاً، بينهم ستة وعشرين طفلاً وفق المرصد.

الفصائل المعارضة بدورها قامت بالرد عبر إطلاق القذائف على مناطق في العاصمة دمشق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.