قرقاش: الحل بسوريا لا يمكن أن يكون خارج الدور العربي

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاثنين على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون تركياً أو إيرانياً، بعيداً عن الدور العربي.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن الحل السياسي في سوريا هو الطريق الوحيد للأزمة الدموية المشتدة، ولكنه وبكل واقعية، لا يمكن أن يكون حلاّ إيرانيا أو تركيا وأن يغيب عنه الدور والبعد العربي.

إلى ذلك، أضاف قائلاً:" إنه من المؤسف في التطورات الدولية للأزمة السورية تهميش الدور العربي، فبإستثناء جهود الرياض في توحيد صفوف المعارضة، نرى أن التوافق الروسي الإيراني التركي غالب والدور العربي ثانوي".

يذكر أن المعارضة السورية كانت اجتمعت الأسبوع الماضي على مدى يومين في الرياض، وتوصلت إلى انتخاب هيئة عليا جديدة للمشاركة في مفاوضات جنيف 8 المزمع انطلاقها في 28 نوفمبر، حيث ستشارك بوفد موحد برئاسة نصر الحريري.