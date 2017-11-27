وفد النظام السوري يرجئ سفره إلى محادثات جنيف

فيما لا تزال الإستعدادات متواصلة لانطلاق محادثات جنيف 8، أرجأ وفد النظام السوري سفره إلى جنيف استعداداً للمشاركة في مفاوضات جنيف المقررة أن تبدأ غداً، بحسب ما أوردت صحيفة الوطن الموالية للنظام.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن دمشق رأت في بيان مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي عودة إلى المربع الأول من المفاوضات، لا سيما وأن وفود المعارضة تصر على مطلبها برحيل بشار الأسد قبل مرحلة الانتقال السياسي.

كما حددت مصادر "استياء" النظام السوري، بما سمّته "التفسير الملتبس لقرار مجلس الأمن 2254" وكذلك اعتراض النظام على "الألفاظ النابية الواردة في البيان"، وما أسمته "تمثيل المعارضات" و"مشاركة المعارضة الداخلية".

ونقلت الوطن، في تقريرها المشار إليه، سخط نظام الأسد من تأكيد بيان المعارضة السورية بأن "سقف المفاوضات رحيل النظام السوري"، ودون أن تحدد ماهية "الألفاظ النابية" التي قيلت بحق النظام.

إلى ذلك، فإن مصادر النظام السوري التي نقلت عنها صحيفة "الوطن" لم تحدد أسباب "تأجيل" سفر وفد الأسد إلى مفاوضات "جنيف" إلا أنها اكتفت بالقول إن سفر الوفد قد تم تأجيل موعده الذي كان مقررا اليوم الاثنين، مكتفية بالقول إن موعد سفر الوفد أرجئ إلى تاريخ لاحق لم يحدد بعد".

