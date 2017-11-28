الائتلاف السوري: وفد النظام حضر جنيف بضغط من روسيا

صرّح عضو #الائتلاف الوطني السوري المعارض، فؤاد رشاد عليكو، في مداخلة له مع قناة "الحدث"، أن #النظام السوري سيماطل في جداول ومقررات المجتمع الدولي.

ونوّه عليكو بأن جولة مفاوضات "جنيف 8" لن تخرج بأي تقدم يذكر، وأكد أن وفد #الأسد قرر حضور المفاوضات بضغط من روسيا.

وأوضح عليكو أن ذلك الضغط قد تجلى واضحا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أن مفاوضات #جنيف هي المسار الشرعي والوحيد للوصول إلى حل في سوريا.

كما أشار عليكو إلى أن المبعوث الأممي إلى #سوريا، ستيفان دي ميستورا، كان حازماً أثناء التفاوض.

وعن الهدنة في الغوطة الشرقية، ذكر عليكو أن #روسيا تحاول بشتى الطرق والوسائل خفض الأعمال التصعيدية في تلك المناطق، إلا أن محاولاتها تصطدم بالقرار الإيراني الذي من جهة أخرى غير راضٍ عن تخفيف العنف، فطهران تأمل أخذ حصتها من "الكعكة السورية"، وهذا مرفوض تماما، بحسب تعبيره.