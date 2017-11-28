كيف توسع نظام الأسد ميدانيا منذ "جنيف 1" حتى اليوم؟

شهدت التطورات الميدانية التي تزامنت مع مؤتمرات جنيف السبعة لحل #الأزمة_السورية تحول النظام من قوة تسيطر على أقل من نصف البلاد إلى انتشار واسع مدعوم بالحملة الروسية. حيث أعطت التقديرات عند انطلاق مؤتمر جنيف 1 عام 2012 النظام نحو 40% من مساحة البلاد مع انتشار فصائل معارضة أخرى في معظم مناطق #سوريا.

واستمر هذ الانكماش لثلاث سنوات حتى موعد #التدخل_الروسي العسكري في سوريا عام 2015. وبحلول جنيف 3 في مارس 2016 كانت قد ساهمت الغارات الروسية في سيطرة النظام على 10 آلاف كلم مربع، لكن تمركز النظام لم يغادر غرب سوريا حتى عام 2017.

وانطلقت جنيف 5 في مارس، وكان النظام يسيطر على تدمر، وبعد 3 أشهر في جنيف 6 انتشر في البادية السورية واصلا إلى الحدود السورية العراقية بحلول جنيف 7 في يوليو 2017.

ويستعد النظام اليوم عشية جنيف 8 ليدخل المحادثات مسيطراً على معظم البادية، عدا المناطق الكردية وجيوب داعش وأغلبية الأراضي في ريف دمشق وحلب، ولا ينكر أي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن سبب الانتشار الذي حققه النظام عائد إلى الدعم الروسي الذي أعطى قوات الأسد التي كانت تمسك بأقل من نصف البلاد، لتصبح اليوم الطرف ذا الوجود الميداني الأكبر.