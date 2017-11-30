تحذيرات من تفاقم الوضع الكارثي لسكان الغوطة الشرقية

تزداد أوضاع سكان الغوطة الشرقية سوءا، وتتفاقم أزمة أطفالها مع إصرار قوات النظام السوري على محاصرتها وقصفها.

وكشفت منظمة اليونيسيف أن أطفال الغوطة يعانون من أسوأ مستوى سوء تغذية في المنطقة منذ اندلاع الحرب في سوريا.

وأكد يان إيغلاند، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، أن 500 شخص بحاجة لإجلاء طبي عاجل بينهم 167 طفلا بحاجة ماسة إلى المساعدة العاجلة.

ودعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نظام الأسد إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان الغوطة المحاصرين.

وأكد المسؤول الأممي أن هناك حاجة لهدوء مستدام كي يتاح المجال لتأمين الغذاء لـ400 ألف شخص في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى ترقب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية سماح قوات النظام التي تحاصر الغوطة بدء عملية الإجلاء.