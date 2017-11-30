عقب رفض التفاوض المباشر..مفاوضات جنيف السورية تتعثر

تدخل مفاوضات #جنيف السورية، الخميس، يومها الثالث بوتيرة بطيئة جدا، حيث شهدت، الأربعاء، وصول وفد النظام الذي تأخر يوما كاملا عن بدايتها.

رئيس وفد النظام، #بشار_الجعفري، رفض عند وصوله إجراء المباحثات المباشرة مع المعارضة، واعترض على مقترح من المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي #ميستورا لتنظيم مفاوضات متزامنة، ولكنها غير مباشرة بين الطرفين.

الجعفري رفض أيضا تمديد المفاوضات حتى15 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مصادر الحدث أشارت إلى أن نصر الحريري، رئيسَ وفدِ المعارضة السورية، طالب بمفاوضات مباشرة، لكن وفد النظام لم يستجب للمقترح خلال اجتماع مع المبعوث الأممي.