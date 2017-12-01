تعليمات لوفد النظام السوري بمغادرة جنيف السبت

نقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن مصدر قريب من #مفاوضات_جنيف أن وفد #النظام_السوري لديه تعليمات بمغادرة المفاوضات يوم غد السبت على أنّ يتخذ النظام بعد ذلك قراراً باحتمال عودته إلى جنيف لاحقا.

وفي المقابل فإن وفد المعارضة ينوي البقاء في جنيف حتى منتصف ديسمبر استجابة لطلب المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

وكان دي ميستورا التقى بالوفدين في قاعتين متقابلتين حيث ناقش مع كلّ منهما وثيقة عنوانها "لا ورقة" من 12 بنداً تشمل رؤيته لسوريا المستقبل.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في النظام سوري أنه لن تكون هناك من مفاوضات مباشرة مع وفد المعارضة الموحّدة خلال هذه الجولة.

في وقت أكد قيادي في الوفد المعارض تمسكهم بتحقيق الانتقال السياسي، وفق ما نص عليه بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة، معتبراً أن التخلي عن مطلب تنحي الأسد يعني نهاية المعارضة.

من جهتها، أشارت الأمم المتحدة إلى أن المحادثات لن تناقش تنحي الأسد حاليا، بل ستركز بوجه خاص على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبالتالي فمصيره تحدده انتخابات بإشراف أممي.