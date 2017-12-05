انفجار يستهدف قافلة في حمص.. وداعش يتبنى

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن انفجارا وقع الثلاثاء في مدينة حمص، مستهدفاً حافلة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم الذي وقع في حي عكرمة جنوب حمص، والذي يعتبر من معاقل النظام السوري.

وأفاد التنظم أن استهد حافلة تقل جنودا سوريين، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن القتلى من المدنيين، بينهم ست نساء.

وعرض التلفزيون الرسمي السوري الموالي للنظام لقطات تظهر حافلة محترقة، إضافة إلى سيارات أخرى متضررة بالقرب منها.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن ثمانية أشخاص قتلوا ، وأصيب 18.