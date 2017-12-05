جنيف 8.. لقاء بين دي ميستورا والمعارضة والنظام غائب

استأنف المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الثلاثاء، الجولة الثانية من مؤتمر جنيف 8 حول سوريا بلقائه وفد المعارضة السورية.

واستؤنفت المفاوضات بعد توقف لثلاثة أيام، ظل غياب وفد النظام الذي لم يحسم قراره بالعودة بعد.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر رسمية في دمشق قولها، إن وفد النظام الذي يرأسه المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري لن يغادر، الثلاثاء أو الأربعاء إلى جنيف، وأن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

فيما كشفت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام بأن الدعوة لاستئناف المحادثات لا تزال قيد الدراسة لدى القيادة السورية.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا يأمل أن تشهد الجولة الحالية التي تركز على سلتي الدستور والانتخابات محادثات مباشرة بين وفدي المعارضة والنظام، وهو ما اعترض وفد النظام عليه وعلى مطالب المعارضة بتنحي الأسد عن السلطة.