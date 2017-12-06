وفد النظام السوري يصل جنيف للمشاركة في المباحثات

أكد الدكتور خالد المحاميد نائب رئيس هيئة المفاوضات السورية وصول وفد النظام السوري، الأربعاء، الى جنيف للمشاركة في المباحثات التي تغيب عنها مؤخرا بعد انسحابه وإبلاغه الأمم المتحدة باحتمال عدم عودته لاستكمال الجولة الحالية.

وكان وفد النظام الذي يقوده مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري غادر جنيف صباح السبت الماضي بعد انتقادات حادة وجهها الجعفري لوفد المعارضة على خلفية تمسكها بمطلب تنحي الأسد، حيث اعتبره وفد النظام مطلبا استفزازيا وبمثابة شرط مسبق.

ومن المقرر أن تركز الجولة الحالية من المباحثات بشكل خاص على ملفي الدستور والانتخابات.

ومع انطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات جنيف 8 اعتبر رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري أن النظام هو من يضع الشروط المسبقة، وألقى بمسؤولية عدم حضور وفد النظام على المجتمع الدولي.

من جانبها كانت الأمم المتحدة تأمل أن تتمكن خلال هذه الجولة من إطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما يبدو أمر غير قابل للتحقق في هذه المرحلة نظرا لضبابية الموقف حول حضور وفد النظام، فيما اكتفت المتحدثة باسم الأمم المتحدة بالتعليق على غياب وفد النظام بالقول إنها تأمل أن يكون في جنيف قريبا.