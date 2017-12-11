في زيارة مفاجئة.. بوتين يلتقي الأسد بقاعدة حميميم

أفادت وكالة "تاس" الروسية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصل، الاثنين، إلى #سوريا في زيارة مفاجئة. كما زار #قاعدة_حميميم العسكرية في #اللاذقية، حيث التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل أن يصل #مطار_القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان في استقبال الرئيس الروسي في القاعدة إلى جانب الأسد، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول سيرغي سوروفكين.

إلى ذلك، أفادت وكالة "ريا" الروسية، أن بوتين أمر بسحب القوات الروسية من سوريا.

وقال بوتين، بحسب الوكالة، إن القوات الروسية والسورية دمرت واحدة من أقوى الجماعات الإرهابية العالمية خلال نحو عامين فقط. وأضاف "إذا رفع الإرهابيون رؤوسهم في سوريا فستلاحقهم روسيا بضربات قوية".

وهذه أول زيارة يقوم بها بوتين لسوريا، وتأتي بينما استعادت قوات الأسد السيطرة على معظم أرجاء سوريا تحت غطاء جوي روسي.

وخدمت القاعدة الجوية كموطئ قدم رئيسي للحملة الجوية التي تشنها روسيا منذ سبتمبر/أيلول 2015 دعما للأسد.