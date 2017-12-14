المعارضة السورية: بحثنا مع دي ميستورا الإنتقال السياسي فقط

أوضح المتحدث باسم وفد المعارضة السورية يحيى العريضي، الخميس، بأن اجتماعات اليوم كرست لبحث موضوع الانتقال السياسي وذلك بعد أن تم بحث ملفي العملية الدستورية والانتخابية في اليومين الماضيين إلا أن العريضي أشار إلى أن ملف الانتقال السياسي يتطلب وقتا أطول والعديد من الجلسات.



وقال "كما أوضحت البارحة فإن جلسة اليوم مكرسة للحديث عن الانتقال السياسي, والجلسة كانت غنية وجادة, وتعمقت في تفاصيل الانتقال السياسي أو ما يعرف بالسلة الأولى, وهي تتطلب جلسات أكثر وأكثر".

هذا واختتم المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، الجولة الثامنة من جنيف بجلستي حوار منفصلتين مع وفدي المفاوضات، المعارضة والنظام السوري في غياب أي تقدم يذكر.

فبعد جولات وصولات من المناقشات "وسوء فهم" تسرب الأربعاء بين الموفد الأممي والمعارضة، لا تزال الأمور تراوح مكانها، ولا يزال الانتقال السياسي عقدة العقد الأبرز، لاسيما مع رفض النظام رفضاً مطلقاً البحث فيه، كما رفض الأربعاء الخوض في مفاوضات مباشرة مع المعارضة، على عكس موقف الأخيرة التي أعلنت ليونة واضحة في قبولها تلك المسألة.

ما دفع دي ميستورا إلى دعوة روسيا إلى الضغط على نظام الأسد لعدم تضييع الوقت، محذراً من أن سوريا تواجه خطر التفكك، سيحيط الخميس أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية بتطورات محادثات جنيف، كما ينتظر أن يحدد بوضوح الطرف المعرقل لعملية السلام في سوريا.