سوريا.. مليون ونصف مصاب بإعاقة دائمة بسبب الحرب

طالبت منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة المجتمع الدولي بتوسيع نطاق دعمهما للأشخاص في سوريا الذين تضرروا جراء الحرب.

هذه المطالبة جاءت بعد صدور تقرير من المنظمتين يفيد بأن هناك ثلاثين ألف مصاب كل شهر بسبب الحرب في سوريا، وأن الحرب خلّفت مليوناً ونصف المليون مصاب بإعاقة دائمة من أصل ثلاثة ملايين شخص أصيبوا منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ست سنوات.

هذا وكان الاهتمام خلال أكثر من ست سنوات من الحرب المستعرة بمصابي الحرب قياساً إلى الملفات الإنسانية الأخرى الأكثر إلحاحاً فيما يخص تهديد حياة المدنيين.