لماذا نصح هذا الدبلوماسي الجعفري بالتواضع؟

علّق دبلوماسي أوروبي في #جنيف لـ"الحدث" على الفيديو الذي ظهر فيه رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري وهو يحاضر في المبعوث الأممي دي ميستورا حول عدم جدوى التفاوض مع المعارضة بقضايا دستورية ورأى الدبلوماسي الأوروبي أن تسجيل الفيديو وتسريبه يُظهران كما مضمونه أن النظام السوري يتعامل بازدراء مع الأمم المتحدة والمفاوضات.

وأضاف الدبلوماسي نفسه أن حصيلة المحادثات تعادل صفراً حول القضايا الجوهرية ونصح رئيس وفد النظام بالتواضع والتوقف عن تسجيل فيديوهات من داخل قاعات الاجتماع.

فيما قال دبلوماسي أوروبي آخر إن روسيا تريد الحفاظ على دولة في سوريا خلافاً لإيران التي تريد سوريا ضعيفة كي تستخدمها في صراعاتها.