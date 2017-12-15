لافروف: الحل السياسي في سوريا بسوتشي

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن طرد داعش من سوريا وخلق مناطق خفض التصعيد يمهدان للتسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق تعبيره.

وأوضح، الجمعة، في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي، أن الهدف المقبل هو التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي، وعلى جدول أعماله إعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة برعاية الأمم المتحدة، وحل القضايا الإنسانية، ووضع برنامج شامل لإعادة إعمار البلاد.

وأضاف: "ما يراد منه أن يساعد في حل الأزمة السورية هو التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي بمبادرة زعماء روسيا وإيران وتركيا. وعلى جدول الأعمال إعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة برعاية الأمم المتحدة، وحل القضايا الإنسانية، ووضع برنامج شامل لإعادة إعمار البلاد".

وحول العلاقة الروسية - التركية - الإيرانية, أشار لافروف إلى أنها لا تتطابق في المصالح بنسبة 100%، مستدركا أن قضايا العصر تتطلب تحالفات مرنة تسمح للرد سريعاً على التحديات.