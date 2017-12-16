العريضي: مطلب روسيا بالتخلي عن رحيل الأسد بلطجة

وصف المتحدث باسم وفد المعارضة السورية المفاوض يحيى العريضي السبت المطلب الروسي بالتخلي عن رحيل الأسد بأنه سلوك ينم على غطرسة وبلطجة.

وكان العريضي اعتبر في مقابلة سابقة مع الحدث أن جنيف هو المكان الطبيعي لتطبيق القرارات الدولية التي تفضي لحل الأزمة السورية.

وأتت تصريحات العريضي رداً على الشروط الروسية التي تحدث عنها المندوب الروسي في الأمم المتحدة أليكسي بورودافكين، الجمعة، قائلاً:" إنه على وفد المعارضة إعلان الجاهزية لمحاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة، ودعم وقف القتال، وإنشاء مناطق خفض التوتر، والتوقف عن وصف وفد الحكومة السورية بوفد النظام، فضلاً عن التخلي عما اعتبره شرطاً مسبقاً ألا وهو رحيل بشار الأسد.

كما اعتبر أن الوفد حمل إلى جنيف موقفاً لا يمكن وصفه بالتفاوضي عندما أعلن ضرورة رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية.

