المعارضة السورية: نقل المفاوضات إلى سوتشي ضرب لجنيف

إتهم سفير الائتلاف الوطني السوري في فرنسا منذر ماخوس في اتصال مع قناة الحدث مساء الجمعة نظام الأسد بمحاولة الالتفاف على محادثات جنيف عبر نقل المفاوضات إلى #سوتشي الروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اعتبر أن طرد داعش من سوريا وخلق مناطق خفض التصعيد يمهدان للتسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق تعبيره. وأوضح، الجمعة، في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي، أن الهدف المقبل هو التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي، وعلى جدول أعماله إعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة برعاية الأمم المتحدة، وحل القضايا الإنسانية، ووضع برنامج شامل لإعادة إعمار البلاد. وأضاف: "ما يراد منه أن يساعد في حل الأزمة السورية هو التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي بمبادرة زعماء روسيا وإيران وتركيا. وعلى جدول الأعمال إعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة برعاية الأمم المتحدة، وحل القضايا الإنسانية، ووضع برنامج شامل لإعادة إعمار البلاد".

يشار إلى أن نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات #جنيف8 كان أكد مساء الخميس أن علمية جنيف هي المكان الوحيد للوصول إلى الحل السياسي في سوريا. وقال:" عملية جنيف في خطر حقيقي وتقع على المجتمع الدولي حماية العملية التي اسست دولياً، منذ الايام الاولى طالبنا بمفاوضات مباشرة، وقدمنا اكثر من 25 ورقة، بالمقابل النظام يرفض المفاوضات ولم يقدم اوراق ذات فعالية، حتى انه رفض فكرة تمديد الجولة".

كما شدد على أنه لا يمكن الوصول إلى الدستور الجديد بوجود نظام الحكم الحالي. وأضاف:" إذا استمر الوضع على ما هو عليه ورهن المؤسسات الدولية للنظام ولداعميه فلا أعتقد أن الجولات القادمة ستكون ناجحة.

إلى ذلك، أوضح أن المطالبة بانتخابات محلية ورئاسية وبرلمانية هو حق للمعارضة معترف به بالقرار 2254 و ليست شرطا مسبقا.

من جهته وصف ستيفان دي مستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بسوريا الجولة الثامنة من المحادثات السورية، التي اختتمت الخميس في جنيف، بأنها فرصة ذهبية ضائعة.

وقال في مؤتمر صحفي إن النظام السوري لم تحاول إيجاد سبيل لإجراء حوار ومفاوضات خلال جولة المحادثات، مضيفاً أن المعارضة حاولت فعل ذلك.