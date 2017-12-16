روسيا تحدد شروطها.. وتؤكد "لا تعارض بين سوتشي وجنيف"

حددت روسيا 5 شروط للعملية التفاوضية في سوريا، بعدما انتهت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف دون تحقيق أي تقدم.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي بورودافكين، الجمعة إنه على وفد المعارضة إعلان الجاهزية لمحاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة، ودعم وقف القتال، وإنشاء مناطق خفض التوتر، والتوقف عن وصف وفد الحكومة السورية بوفد النظام، فضلاً عن التخلي عما اعتبره شرطاً مسبقاً ألا وهو رحيل بشار الأسد.



كما أكد أن الوفد حمل إلى جنيف موقفاً لا يمكن وصفه بالتفاوضي عندما أعلن ضرورة رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية.

إلى ذلك، شدد على أن موسكو لا ترى تناقضاً أو تضارباً بين مساري جنيف، برعاية الأمم المتحدة، وسوتشي الذي دعا إليه الرئيس فلاديمير بوتين، ويأمل بعقده مطلع العام المقبل.

وأشار السفير إلى أن التصريحات التي تتحدث عن أن سوتشي يقوّض جنيف عبارة عن تخمين ومحاولة لعرقلة تنظيم المؤتمر، معتبرا أن سوتشي يصبح بعد فشل جنيف فرصة لا تفوت.

