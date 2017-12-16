واشنطن تندد بعرقلة النظام السوري لمحادثات جنيف

دعت الولايات المتحدة داعمي النظام السوري، الجمعة، للضغط على دمشق لدفعها "للمشاركة بشكل كامل" في المفاوضات مع المعارضة قائلة إن عدم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد يهدد باضطرابات لا نهاية لها. كما نددت بما اعتبر عرقلة لمفاوضات جنيف 8 من قبل النظام.

وقالت متحدثة باسم وزارة #الخارجية_الأميركية في بيان إن الولايات المتحدة ترغب من داعمي النظام السوري "استخدام نفوذهم لحثه على المشاركة بالكامل في مفاوضات جادة مع #المعارضة في #جنيف".

وأفادت المتحدثة هيذر ناورت في البيان "أن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف على العمل بجدية نحو حل سياسي لهذا الصراع، وإلا فإنها ستواجه عزلة مستمرة واضطرابا لا نهاية له في #سوريا".

ووصف مبعوث الأمم المتحدة جولة محادثات السلام التي انتهت، الخميس، في جنيف بأنها فرصة ضائعة وألقى بمعظم اللوم على عاتق الحكومة السورية.

ورفض وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري أي تفاوض مباشر مع المعارضة ووضع شروطا، تضمنت تنازلات من المعارضة قبل عقد أي لقاء.

