ميليشيات إيران تسيطر على الحدود السورية العراقية

بدأت ميليشات إيرانية باستخدام الخط البري الواصل بين #العراق وسوريا، وفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة الأناضول، وهو ما يعزز وجود ميليشيات إيران هناك.

وتمثل هذه المنطقة شرق سوريا أهمية استراتيجية كبيرة لكل الأطراف، لكنها بالنسبة لطهران شريان حياة لميليشياتها يصل طهران ليس فقط بسوريا بل بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل ميليشيا حزب الله.

وبدأت ميليشات إيران فعلا باستخدام الخط البري الواصل بين العراق وسوريا لنقل مقاتليها وإمداد ميليشياتها داخل سوريا، لا سيما بعد أن سيطرت هذه الميليشيات على مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية.

وأشارت مصادر لوكالة الأناضول إلى أن قافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحشد الشعبي العراقية دخلت فعلا خلال الأيام الماضية الأراضي السورية عبر مدينة البوكمال واتجهت نحو محافظة دير الزور شرق سوريا.

وتؤكد تسريبات أن طهران بدأت فعليا باستخدام خط طهران- دمشق لأغراض عسكرية وهو ما يشكل دفعة قوية لتواجدها العسكري هناك وفقا للمعارضة السورية.