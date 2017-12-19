هكذا ردت "سوريا الديمقراطية" على اتهامات الأسد

بعد ساعات من اتهام رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المقاتلين الأكراد بالخيانة لتعاونهم مع #واشنطن، ردت قوات سوريا الديمقراطية باتهام الأسد ونظامه بفتح الحدود أمام الإرهاب الأجنبي.

وفي بيان لها أعربت #قوات_سوريا_الديمقراطية عن اعتقادها بأن الأسد وما تبقى من نظام حكمه هم آخر من يحق لهم الحديث عن الخيانة وتجلياتها.

وأضافت أن هذا النظام هو من فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام جحافل الإرهاب الأجنبي، التي جاءت من كل أصقاع الأرض، كما أنه هو بالذات الذي أطلق كل الإرهابيين من سجونه ليوغلوا في دماء السوريين.