الائتلاف السوري: روسيا تفرض حلولاً بمعزل عن الأمم المتحدة

قال عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد رمضان، إن روسيا تحاول فرضَ حل سياسي على السوريين بعيدا عن القرارات الدولية، وناشد رمضان في مقابلة سابقة مع "الحدث"، الأمينَ العام للأمم المتحدة عدمَ المشاركة في مؤتمر سوتشي.

جاء ذلك تعقيبا على دعوة الخارجية الروسية للمعارضة السورية بتخليها عن مطلب رحيل الأسد.

هذا وأكدت الخارجية الروسية أن العمل يجري على قدم وساق لإعداد قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في #سوتشي نهاية يناير المقبل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

وحددت الخارجية الروسية سقف مشاركة المعارضة في المؤتمر بالتخلي عن فكرة رحيل رئيس النظام السوري بشار #الأسد عن السلطة، مشيرة إلى أن روسيا لن تسمح باستخدام ساحة سوتشي من أجل رفع شعارات حول عدم قبول بقاء الأسد في السلطة لأن ذلك سوف يؤكد رغبة المعارضة في استمرار النزاع المسلح.

كما أكدت الخارجية السبت عزمها توجيه دعوة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، مشيرة إلى أن الإمكانية ستكون متاحة للجانب الأميركي للمشاركة، لكن بصفة مراقب إنْ رغبوا مضيفة أن الدول الضامنة ستشارك بالمؤتمر بصفة مراقب أيضاً.



