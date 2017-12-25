موسكو تسعى لتشكيل لجنة دستورية بمؤتمر سوتشي

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن #موسكو تسعى من خلال مؤتمر #سوتشي إلى تشكيل لجنة دستورية سورية على أن تعقد أول اجتماعاتها في #جنيف لكسب تأييد الأمم المتحدة.

ومع اشتراط روسيا التخلي عن مطلب رحيل الأسد، تتشاور المعارضة المجتمعة في الرياض إزاء مشاركتها في المؤتمر الذي سينعقد نهاية الشهر المقبل.

ويبدو أن موسكو حسمت أمرها إزاء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المزمع عقده نهاية الشهر المقبل.

وعن المشاركين في هذا المؤتمر، كشفت الصحيفة أن جهازي الاستخبارات الروسي والتركي سيعملان على إقرار قائمة المدعوين.

إلا أن المعارضة المجتمعة في #الرياض لم تحسم قرار المشاركة، ولا سيما في ظل اشتراط موسكو تخلي المشاركين عن مطلب رحيل الأسد، وتمسكها بأن يوقع رأس النظام السوري مرسوم تشكيل اللجنة الدستورية.

وأكد عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، أحمد رمضان، أن روسيا تحاول فرض حلٍ سياسي على السوريين بعيدا عن القرارات الدولية.

وفي هذه الأثناء، بدأ المجتمعون في تقييم نتائج جنيف 8 قبل توجههم إلى الجولة التاسعة من المحادثات التي ستنطلق في جنيف يوم 21 يناير والتي كشف المبعوث الأممي ستيفان دي مسيتورا أنها ستبحث ملفي الدستور والانتخابات.