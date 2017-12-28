لافروف: مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارضة بعد سوتشي

أعرب وزيرُ الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن اعتقاده بأن مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده في #سوتشي سيسهمُ ببدء مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارضة في #جنيف.

وأضاف لافروف أن اجتماعاتِ أستانا برعاية الدول الضامنة #تركيا وايران وروسيا عززت المسارَ التفاوضي في جنيف.

وأشار إلى أن مؤتمر سوتشي سيخلق تأثيرا مماثلا.

ويأتي تصريح لافروف الأربعاء، بعد يوم على إصدار عدد من جماعات المعارضة السورية سلسلة بيانات، قالت فيها إن المحادثات المقررة في مدينة سوتشي الروسية الشهر المقبل محاولة "للتحايل" على عملية السلام الأممية.