موسكو وواشنطن.. تبادل الاتهامات حول دعم داعش

تتقاذف كل من #روسيا والتحالف الدولي الاتهامات حول داعش في سوريا. واتهمت الأركان العامة الروسية واشنطن بتدريب الإرهابيين الفارين من الرقة.

في حين أن التحالف يرى أن النظام السوري يسمح لعناصر داعش بالتحرك في مناطق سيطرته دون معاقبتهم.

وأشار رئيس الأركان العامة الروسية إلى أن وسائل الرصد والاستطلاع الروسية خلصت إلى أن واشنطن تستخدم مطار التنف معسكر الشدادي في محافظة الحسكة لتدريب عناصر بايعت داعش قبل أن تفر من الرقة.

هذه العناصر بحسب الأركان الروسية سرعان ما تنشط بعد تدريبها تحت مسميات مختلفة مهمتها الرئيسية زعزعة الوضع في سوريا، مشددةً على أن روسيا لن تسمح ببقائهم على قيد الحياة ليغادروا إلى إفريقيا وأميركا وأوروبا.

في المقابل اتهم التحالف الدولي رئيس النظام السوري بشار الأسد بالسماح لداعش بالتحرك في مناطق سيطرته دون استهدافهم، مشيرا إلى أن التحالف لا يعتزم استهداف التنظيم في مناطق تحت سيطرة النظام وروسيا.

وسبق أن أعلن مسؤولون أميركيون أن قوات النظام قليلة للغاية وضعيفة بدرجة لا تمكنها من قتال داعش، فيما تؤكد روسيا أنها دربت قوات النظام بما يكفي لتكون قادرة على مواجهة الإرهاب وأن القوات الروسية في حميميم جاهزة للمؤازرة في أي وقت إذا ما اقتضى الأمر.