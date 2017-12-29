تصعيد من النظام وروسيا بإدلب والائتلاف يدين

دان #الائتلافُ_السوري المعارض الحملة التصعيدية التي تنفذها طائرات روسية ومروحياتُ النظام منذ نحو أسبوع على مدن وبلدات ريف #إدلب بدعم روسي، والتي تسعى وفقا لبيان صادر عن الائتلاف إلى فرض الواقع الذي يرغب به النظام على الأرض، من خلال سياسته التي تعتمد على البراميل المتفجرة والصواريخ وحملات التهجير والحصار.

وحمل الاتلاف المجتمعَ الدولي المسؤولية، مشيرا إلى أن عجزَه عن إنقاذ المدنيين وحفظ السلم والأمن في #سوريا، يمثلُ موافقة ضمنية على الحملة التصعيدية الجارية وما سيترتب عليها من نتائج تجاه الحل السياسي.

هذا وارتفعت حصيلة الغارات الجوية لطيران النظام و #روسيا على إدلب يوم الخميس إلى 22 قتيلا من المدنيين بينهم نساء وأطفال بحسب الدفاع المدني.

وقد صعدت قوات #نظام_الأسد بدعم من ميليشيات إيرانية حملتها العنيفة وغير المسبوقة منذ أشهر على ريفي إدلب وحماة وهو ما أتى بعد أن أسقط المعارضة طائرة حربية لنظام الأسد مستخدمة صاروخا محمولا على الكتف.

ولم تذق محافظتا حماة وإدلب الهدوء منذ ليل الأربعاء، فطائرات النظام نفذت نحو 90 غارة في أقل من أربع وعشرين ساعة مستهدفة بلدات إدلب وحماة إضافة إلى استخدامها لمدافع الهاون والدبابات وراجمات الصواريخ.

تصعيد وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان يتزامن مع معارك عنيفة تدور بين قوات النظام وميليشياتها من جانب وفصائل المعارضة من جانب آخر، حيث تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم جديد سيطرت بموجبه على عدة قرى في ريفي حماة الشمالي وإدلب الشرقي بينها المشيرفة والدجاج، وهو ما يضع قوات النظام على مشارف منطقة أبو دالي ذات الأهمية الاقتصادية والتي كانت بمثابة معبر لدخول وخروج البضائع بين مناطق النظام والمعارضة.

وأسفرت معارك الساعات الأخيرة وفقا للمرصد السوري عن سقوط نحو 50 قتيلا من الجانبين بينما قضى عشرات المدنيين بسبب القصف العشوائي من جانب نظام الأسد.

ويأتي التصعيد بعد أن تمكنت المعارضة من إسقاط طائرة حربية تابعة لنظام الأسد مستخدمة صاروخا مضادا للطائرات محمولا على الكتف، وهو ما يبدو أنه أثار جنون نظام الأسد ليرد بحملة وصفت بالأرض المحروقة.

معارك تأتي بالتزامن مع تصريحات روسية عن حرب ضد جبهة النصرة بعد انتهاء المعركة على داعش، وفقا لوزير الخارجية الروسي لكن غارات النظام ومعاركه تستهدف أيضا بلدات تسيطر عليها المعارضة وليس فقط جبهة النصرة، بحسب ناشطين.