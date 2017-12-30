ماخوس: القصف الروسي يتصاعد تحضيرا لسوتشي

قال سفير الائتلاف الوطني السوري في #فرنسا، منذر ماخوس، إن تصعيد القصف الروسي على ريفي #إدلب وحماة هو جزء من التحضير لمؤتمر سوتشي.

وأوضح ماخوس أن روسيا تمارس الابتزاز ضد المعارضة، مبيناً أن الضغوط الروسية على جميع أطراف المعارضة تأتي بهدف التعامل بإيجابية مع سوتشي.

وكانت محافظة #إدلب شهدت مؤخرا تصعيداً عنيفاً من قبل قوات النظام السوري. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة أن 66 شخصاً قتلوا على الأقل بينهم 19 مدنياً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، جراء المعارك العنيفة بين قوات النظام وفصائل مقاتلة عند أطراف محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

وقال مدير المرصد لوكالة فرانس برس "قتل 27 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل 20 مقاتلاً من الفصائل في الساعات الـ24 الأخيرة، جراء المعارك في بلدات عدة في محافظة إدلب" محاذية لمحافظة #حماة (وسط). كما تسببت الغارات السورية والروسية المرافقة للمعارك بمقتل 19 مدنياً.