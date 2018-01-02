سوريا.. قتال عنيف بين النظام والمعارضة في ريف دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتواصل القتال العنيف بين قوات النظام والميليشيات الموالية من جهة، ومقاتلي المعارضة من جانب آخر، في مناطق #ريف_دمشق، حيث تحاول الفصائل توسيع مناطق سيطرتها، بالتزامن مع استمرار المعارك في محيط إدارة المركبات المحاصرة بالقرب من مدينة حرستا.

وتواصلت محاولات قوات بشار الأسد والميليشيات المتحالفة معها للتقدم والسيطرة على قرى وبلدات الغوطة الشرقية من عدة محاور.

أشرس المعارك وأعنفها دارت بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام على محاور إدارة المركبات العسكرية في مدينة حرستا بالغوطة وذلك على إثر سيطرة مقاتلي المعارضة على نقاط جديدة ونجاحهم بربط مدينتي حرستا وعربين بعد تحركهم على جبهتي المدينتين.

وأسفرت المعارك عن إصابة قائد إدارة المركبات في قوات النظام اللواء حسن الكردي.

الاشتباكات العنيفة ترافقت مع قصف جوي وصاروخي مكثف لقوات النظام، حيث شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت الأحياء السكنية في مدينتي #حرستا و #عربين ما أوقع قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، بحسب المرصد السوري.

وأضاف المرصد أنه وثق مقتل 35 مدنيا بينهم 9 أطفال و3 نساء من جراء القصف الجوي والمدفعي لقوات الأسد وميليشياتها على مدن وبلدات #الغوطة_الشرقية منذ السبت الماضي.