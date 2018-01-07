للمرة الثانية في أسبوع.. طائرات مسيرة تستهدف حميميم بسوريا

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قاعدة حميميم الروسية تعرضت مساء السبت لاستهادف بطائرات مسيرة ، تابعة لفصيل معارض في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وبحسب المرصد فإن القوات العاملة في المطار تمكنت من إسقاط الطائرات المسيرة، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار التى خلفها الهجوم ،الذي يعد الثاني من نوعه خلال اسبوع.

وكانت قاعدة حميميم قد تعرضت عشية ليلة رأس السنة لاستهداف جرى بطريقة مماثلة ، ألحق حينها أضراراً وخسائر في المطار والعاملين فيه.

ورغم نفي وزارة الدفاع الروسية ما تناقلته صحيفة كوميرسانت بشأن تدمير 7 طائرات حربية في هجوم يوم الخميس الماضي، إلا انها اكدت مقتل عسكريين روسيين اثنين جراء القصف الذي تعرضت له القاعدة بقذائق هاون حسب الرواية الروسية.