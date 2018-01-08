المرصد: مقتل 21 مدنياً بينهم 8 أطفال بغارات على إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 21 مدنياً بينهم 8 أطفال بغارات على إدلب، وكانت طائرات النظام السوري والمقاتلات الروسية نفذت غارات مكثفة، على قوات المعارضة في الريف الشرقي والجنوبي لإدلب.

بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بنزوح أكثر من 70 ألف مدني من القرى على الحدود الإدارية مع حلب، بسبب القصف العشوائي الذي ينفذه النظام.

وفي الغوطة الشرقية، وفيما أعلنت قوات النظام عن كسرها حصار المعارضة على إدارة المركبات في حرستا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلات النظام نفذت غارتين جديدتين استهدفتا مدينة عربين، وأسفرتا عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصاً، وبذلك يرتفع عدد الغارات التي طالت المدينة إلى 10 غارات.

بينما بلغ عدد الغارات التي طالت مدينة حرستا إلى 41 غارة على الأقل، ليصل إجمالي الغارات التي استهدفت مناطق في الغوطة الشرقية أمس إلى نحو 200 غارة.

كما قصفت قوات النظام حرستا بأكثر من 30 قذيفة، ليرتفع عدد القذائف التي استهدفت المدينة أكثر من 70 قذيفة.

إلى ذلك، وثق المرصد مقتل 24 شخصا بين يومي السبت والأحد الماضيين، بينهم نساء وأطفال.

ليرتفع عدد الضحايا منذ نهاية ديسمبر الماضي إلى 103 مدنيين بينهم 24 طفلا.