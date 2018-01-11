قوات النظام السوري تدخل مطار أبو الظهور في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 35 عنصرا من قوات النظام والميليشيات الموالية لها واسر 14 آخرين في المعارك الطاحنة والمستمرة داخل مطار أبو الضهور العسكري ومحيطه، حيث تتركز المعارك في الأجزاء الجنوبية من مطار أبو الضهور الذي تمكنت قوات النظام من السيطرة على اجزاء منه، بالتوازي مع اشتباكات عنيفة في منطقة تل سلمو، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف من قبل قوات النظام على مواقع هيئة تحرير الشام التى تضم جبهة النصرة سابقا وفصائل اخرى، سيطرت على المطار الاستراتيجي عام الفين وخمسة عشر بعد حصاره نحو عامين.

إلى ذلك عرضت وزارة الدفاع الروسية صورا للمرة الاولى للطائرات المُسيرة التى استهدفت قاعدتها العسكرية في حميميم السورية.

ياتي ذلك بعد ان اعلنت وزراة الدفاع الروسية عن تفاصيل الهجوم الذي استهدف القاعدة قبل أيام مشيرة إلى انه نُفذ بعشر طائرات مُسيرة عن بعد على قاعدة حميميم اضافة إلى ثلاث طائرات مشابهة هاجمت قاعدتها في طرطوس.